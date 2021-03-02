2.5 مليون وفاة و114.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 114.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي وزعت حول العالم إلى 246 مليون، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقد أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 114.429 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين، 64.6 مليون، أما الوفيات فبلغت 2.538 مليون.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ للأنباء، تم توزيع نحو 246 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.