بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

شهدت الساعات الماضية جدل كبير حول دخول الأهلي والزمالك في منافسة شرسة من أجل الحصول على واحد من أبرز لاعبي بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





ويسعى القطبين إلى الحصول على خدمات كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب الأوليمبي ونادي المصري البورسعيدي إلى أن التابعي فاروق وكيل اللاعب أكد أن إدارة النادي المصري اتفقت على بيع العراقي لبيراميدز وتتفاوض على ذلك خلال الفترة الماضية.





وواصل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن اللاعب فوجئ بالتفاوض مع بيراميدز خاصة أن النادي رفض عرض برتغالي من أجل ضمه خلال الموسم الماضي وكل ما يشاع عن تمرده أمر عار تمامًا من الصحة.