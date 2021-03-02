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تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي برئيس مجلس النواب اليمني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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التقى رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب البحريني النائب ممدوح الصالح، والنائب علي اسحاقي، النائب هشام العشيري، النائب عمار آل عباس، والنائب زينب عبد الأمير.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان العربي في مرحلته الجديدة ومجلس النواب اليمني، مؤكدًا "العسومي"، حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمني بما يخدم الشعب اليمني ويحقق أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وأكد على أن البرلمان العربي يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضية اليمنية، باعتبارها قضية محورية، ومجددًا تأكيده على تضامن ودعم البرلمان العربي التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها والتي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية والقوانين الدولية الإنسانية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب اليمني، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، ودورها في تعزيز العمل البرلماني بين الدول العربية باعتباره أداة للتعبير عن صوت الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.

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رئيس مجلس النواب اليمني العسومى البرلمان العربي

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