اليوم.. تامر عاشور يطرح برومو أغنيته"بقول عادي"



ونشر عاشور، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للأغنية ومقطع فيديو منها وعلق عليها مؤكدًا على طرح البرومو على قناته الرسمية على"يوتيوب".



أغنية "بقول عادي" من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، ألحان سامح جلال، توزيع فهد.





يستعد المطرب تامر عاشور، لطرح البرومو الخاص لأغنيته الجديدة"بقول عادي" وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة عبر"يوتيوب"، ومن المفترض أن يتم طرحها كاملة خلال الأيام المقبلة.