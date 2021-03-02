نور الدين إمرابط على رادار أحد عمالقه الليجا





تلقى الدولي المغربي نور الدين امرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عرض مغري من اجل الرحيل لأحد عمالقة الدولي الاسباني الممتاز خلال الفترة القادمة.





وقالت بعض المصادر الصحفية أن مستقبل اللاعب المغربي الذي إنضم للعالمي قادمًا من صفوف فريق نادي واتفورد في صيف العام 2018 قادمًا من فريق نادي واتفورد الإنجليزي لم يتم حسمه بينما ينتهي عقده مع الفريق بنهاية شهر يونيو القادم.





يُذكر أن أمرابط قد توج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 وبطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 - 2020.