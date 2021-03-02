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اتحاد الجامعات ينظم مؤتمرا في الفنون القتالية بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظم الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع كلية تربيه رياضيه بنات – جامعه حلوان ومعهد الفنون القتاليه والعلوم (IMAS Egypt) المؤتمر الدولي نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتاليه الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شارك في المؤتمر الذي اقيم بنظام الهجين وبحضور أكثر من ٨٠٠ مشترك عبر تطبيق زووم وأكثر من ٥٠٠٠ مشترك عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة في العديد من الدول منها السعوديه والإمارات والعراق والكويت والجزائر وإنجلترا وفرنسا والمانيا والولايات المتحده الأمريكية وروسيا وكندا واليابان بالاضافه الى مصر.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي افتتح المؤتمر سعادته بإستضافة مصر لهذا المؤتمر الكبير والقضايا المطروحه بمحاوره مؤكدا ان الوزارة ستتبنى جميع توصياته.. كما أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والرئيس الفخري للمؤتمر بالتنظيم الكبير لهذا الحدث والذي يعتبر من أهم المؤتمرات والأحداث التي تنظمها الجامعة.

وشدد الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات على ضرورة وجود معهد يناقش موضوعات الفنون القتالية، موضحا أن IMAS Egypt يعد المعهد الأول من نوعه فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذى يعمل مع جميع رياضات الفنون القتاليه والدفاع عن النفس علميا وتقنيًا، معربا عن امله بأن يصبح هذا المؤتمر نواه لبدايه علميه قويه للفنانين القتالين فى أفريقيا والوطن العربي.. في حين اوضحت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش على مدار يومين عدد من المحاور المرتبطة بعلوم الفنون القتاليه التى تعتبر بالفعل حديث الساعه وهى:
- الممارسه والمنافسه للفنون القتالية فى ظل جائحة كرونا.
- التطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنيه والخططية فى الفنون القتاليه.
- التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى برياضات الفنون القتاليه.
- الإتجاهات الحديثه فى إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.

وأكدت الدكتورة دعاء شوقى الرئيس العلمى لمعهد مصر IMAS ان المؤتمر لم ينحصر فى الرياضات القتاليه الشهيره فقط مثل الكاراتيه والجودو والتايكوندو والكونغ فو ولكنه شمل جميع رياضات الفنون القتاليه مثل (المواى تاى – التربل فايت - الكابدى) وغيرها من رياضات الدفاع عن النفس.. كما اكد الدكتور إبراهيم البكر الرئيس التقنى لمعهد IMAS على منح العضوية المجانية للمعهد لمدة عام لكل المشتركين في المؤتمر.

يذكر ان جلسات المؤتمر شهدت حضور اللواء أحمد ناصر رئيس إتحاد الإتحادات الأفريقية (الأوكسا)، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

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