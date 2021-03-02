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رئيس "الرقابة الصحية" يكشف لـ"الفجر" عن نشاط الهيئة الفترة المقبلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن نشاط الهيئة الفترة المقبلة قائلا: نعمل خلال الفترة القادمة على التركيز على بناء ورفع القدرة المؤسسية للهيئات الصحية لتحقيق التميز وتطوير قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمنشآت الصحية والعاملين بالمجال الصحي، إلى جانب استمرارنا في تطوير المعايير واستكمال اعتماد كافة الإصدارات الخاصة بالهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص إلى "الفجر"، نسعى ايضا للوصول إلى مختلف القطاعات الصحية، نوفر لهم الدعم المطلوب من خلال التعريف بالمعايير ورفع القدرة على التقييم الذاتي على مستوى كافة المحافظات، سواء محافظات المرحلة الأولى أو غيرها من المحافظات التي ترغب في رفع جاهزيتها تمهيدا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

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