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إصابة 3 عمال في حادث تصادم في ديرمواس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أصيب 3 عمال في حادث تصادم تروسيكل بأخر بطريق فرعي بدير مواس في المنيا.


تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم تروسيكل بأخر، بطريق قرية أسمو العروس بمركز دير مواس.

تسبب الحادث في إصابة 3 عمال وهم كريم ح ض، 19 سنه، مقيم أسمو العروس ومحمود ع م، 21 سنه، مقيم دير مواس، ومحمد ر ع، 32 سنه، مقيم نجع سيف.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ديرمواس المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وعلى جانب اخر لقي شخص مصرعه بينما إصيب أثنين آخرين بعد إنقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بطريق الصعيد بزمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم

كان اللواء محمود خليل مدير امن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي العام بوصول كل من هاني عزام حسن محمد 44 سنه ومقيم ساقلتة بمحافظة سوهاج "جثة هامدة" ومحمود محمد سعد أحمد 50 سنه ومقيم مدينة نصر "قائد السيارة" مصاب وحسن مصطفي محمد أبو الحسن 52 سنه ومقيم أدفو بمحافظة أسوان مصاب

تبين من تحريات مباحث مركز ملوي أن المتوفي والمصابين كانوا يستقلون سيارة قيالدة المصاب الأول بطريق الصعيد وأنقلبت بهم مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الأثنين الآخرين بإصابات مختلفة وتم نقل المتوفي لمشرحة مستشفي ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى سياق متصل أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا شمال مركز ابوقرقاص.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال قرية بلنصوره بمركز أبوقرقاص.

واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام لمباشرة العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيقات.

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