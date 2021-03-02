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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 8 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الاربعاء:
أمطار متوسطة: علي مناطق (السلوم-الاسكندرية-مطروح-رشيد-بلطيم-دمياط-بورسعيد-العريش) علي فترات متقطعة (70% تقريبًا)

أمطار خفيفة إلي متوسطة: على مناطق (كفر الشيخ-المنوفية-البحيرة-الدقهلية-الشرقية-الغربية) على فترات متقطعة (60% تقريبا).

فرص سقوط أمطار خفيفة: علي مناطق من القاهرة الكبري علي فترات متقطعة (30%تقريبا)

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: علي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية:علي غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.75-3.5 أمتار)
علي البحر الأحمر وارتفاع الموج من (2.5-3 أمتار)

يوم الخميس المقبل:

امطار خفيفة: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة (40%).

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة (60% تقريبا)

نشاط الرياح: علي السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

اعتبارًا من الجمعة 5 مارس وحتي يوم الإثنين8 مارس 2021

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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