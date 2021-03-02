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عامر عامر: هدفنا الفوز أمام الزمالك.. ولم يتواصل معي أحد من المنتخب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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أكد عامر عامر، حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن طريقة لعب الفريق تعرضه لانفرادات كثيرة.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "طريقة سيراميكا كليوباترا قد تعرض الفريق لانفرادات من المنافسين لكن هذا هو أسلوبنا".

وأكمل: "سندرس فريق الزمالك جيدا ونخوض اللقاء من أجل حصد النقاط الثلاثة وقادرين على الفوز".

وأتم: "لم يتواصل معي الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة".

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