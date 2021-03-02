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مقابل مبالغ مالية.. التحقيقات مع متهمين لإنشاء صفحة لممارسة الرذيلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت جهات التحقيق المختصة اليوم الثلاثاء، حبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بإنشاء صفحة على فيس بوك حوت العديد من صور الفتيات وبعض العبارات بغرض ممارسة الأعمال المنافية للاداب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يقيم بالجيزة، وأنه قاما بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي بالاشتراك مع سيدة أخري، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وأفادت التحقيقات أنه عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص أنشأ صفحة على فيس بوك، حوّت العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن، استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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