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زيدان راضي عن أداء لاعبيه رغم التعادل أمام ريال سوسييداد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
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أبدى زيدان المدير الفني لريال مدريد رضاه عن أداء لاعبيه، مؤكداً أنه سعيد بما قدموه في المباراة التي سيطروا عليها تماماًرغم تعادل فريقه القاتل في عقر داره أمام ريال سوسييداد 1-1 في ختام الجولة 25 لـ"الليغا".

أوضح زيدان في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو: "سيطرنا على المباراة تماماً، والمؤلم أننا صنعنا 4 أو 5 فرص محققة في الشوط الأول، ولكننا لم نسجل، في الشوط الثاني صنعنا فرصاً أيضاً، ولكن لحسن الحظ سجلنا واحدة في النهاية، فقدنا نقطتين على ملعبنا، ولكني سعيد بما قدمناه".


وبرر المدرب الفرنسي تغيير الشكل الخططي للفريق أمام منافسه الباسكي باللعب بثلاثة مدافعين في الخلف قائلاً: "غيرنا الشكل لثلاثة مدافعين، لأن بداية الضغط على المنافس لم تعجبني، ولكننا سرعان ما غيرنا".


ويرى زيدان أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل، لأنه أخذ زمام المبادرة، وجازف أكثر من سوسييداد.

وقال في هذا الصدد: "المنافس صنع فرصة وسجلها، وكنا نستحق أكثر من هدف بالنظر للفرص التي سنحت أمامنا، لم نستطع لأننا لم نسجل في الشوط الأول، وهذا تسبب في تغير شكل ومسار المباراة، سيطرنا على اللقاء، ولكن هذه هي كرة القدم، وكان هناك مباريات على الأرجح لم نكن نستحق الفوز بها".

وأثنى مدرب "الميرينغي" على أداء الجناح البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، صاحب الهدف القاتل الذي أنقذ فريقه من الخسارة، وأيضاً بسبب المجهود الكبير الذي يبذله في التدريبات.

وأشار: "سعيد بالهدف الذي سجله فينيسيوس، لأنه منحنا التعادل، ويجب عليه الاستمرار بهذا الشكل، إنه يبذل مجهوداً كبيراً".

ورغم فقدان نقطتين والابتعاد عن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق 5 نقاط، إلا أن بالنسبة لزيدان لم يتغير أي شيء، وأطلق سلسلة من الرسائل الإيجابية للاعبيه قبل أيام من مواجهة الديربي أمام "الأتلتي" على ملعب واندا ميتربولويتانو، الأحد المقبل.

وأكد: "الفريق يمر بحالة جيدة، وحققنا 5 انتصارات (4 في الليغا، وواحد في دوري الأبطال) وتعادل، علينا التفكير في أنه ما زالت تتبقى مباريات كثيرة، كل الفرق تفقد نقاطاً".

كما اختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بشعوره بالتفاؤل حيال استعادة خدمات مهاجم وهداف الفريق ومواطنه كريم بنزيما في مباراة الدريبي: "كريم ينضم إلينا، لم يتدرب حتى الآن مع الفريق، ولكن حالته تحسنت بكثير، وسنقيم حالته غداً".

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