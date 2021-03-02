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المنصة) مستمر بنجاح كبير: نجوم الوطن العربي ينضمون للجزء الثاني!

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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المنصة) مستمر بنجاح كبير: نجوم الوطن العربي ينضمون للجزء الثاني!

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من (المنصة) والذي عرض عبر شبكة NETFLIX العالمية وقناة (أبو ظبي) محققًا نسبة مشاهدة مرتفعة وجدلًا واسعًا في كافة أنحاء الوطن العربي، تستمر شركة (فيلم جيت) للإنتاج بالتعاون مع شركة (الكلمة) للإنتاج في استثمار هذا النجاح، بجزء ثانٍ سيبصر النور قريبًا، مع نخبة من نجوم الدراما العرب.

العمل هو أول مشروع إماراتيّ يتم عرضه على NETFLIXفي جميع أنحاء العالم، وتميّز في موسمه الأول بأبطاله النجوم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلي، ويضمّ في موسمه الثاني شخصيات جديدة ونجومًا من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ النجم السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ النجم المصري سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبو أسعد وجفرا يونس وسعيد الريسي لاحقًا.

وقامت (فيلم جيت) بالانتهاء من تصوير الجزء الثاني بالرغم من الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا، مع التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة فريق العمل. وتخطط الشركة لعرض الجزء الثاني من المسلسل في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

ويحمل الجزء القادم في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلًا، وشقيقه وكل من يحيط بهم. والملفت أنّ العمل تم بإنتاج وإشراف عام من المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهو من إخراج المخرج المصري ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو.

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