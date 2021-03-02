الأنصاري: إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة على بوابة الخدمات الحكومية

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الأنصاري: إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة على بوابة الخدمات الحكومية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:34 م
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية مؤكدًا أن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتحقيق الشفافية في التعامل، وتقديم خدمات أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد سامي مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ورؤساء مجالس المدن، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض أخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم إعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أشار مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، أن الهدف من تطوير المراكز التكنولوجية، هو تسهيل الحصول على الخدمات إليكترونيًا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم إمداد محافظة الفيوم بسيارة خدمات متنقلة لتقديم الخدمات الإليكترونية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد سامي مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ورؤساء مجالس المدن، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض أخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم إعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أشار مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، أن الهدف من تطوير المراكز التكنولوجية، هو تسهيل الحصول على الخدمات إليكترونيًا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم إمداد محافظة الفيوم بسيارة خدمات متنقلة لتقديم الخدمات الإليكترونية للمواطنين.
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