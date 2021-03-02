كاريكاتير كاريكاتير Advertisements بمناسبة الامتحانات الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:35 م عمرو عبد العاطي Advertisements بمناسبة الامتحانات أخبار تهمك عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور) منذ حوالي 21 ساعة الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا منذ حوالي 4 ساعات وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال منذ حوالي 22 ساعة شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى منذ يوم بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق منذ حوالي 9 ساعات ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي منذ يومين عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي منذ 17 دقيقة بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية منذ ساعة و 18 دقيقة حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك منذ ساعة و 18 دقيقة عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا منذ حوالي 15 ساعة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس منذ ساعة و 17 دقيقة Advertisements