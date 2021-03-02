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"الأرصاد" تحذر من طقس غدا.. وتحدد أماكن سقوط الأمطار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الأربعاء 3-3-2021، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وتشهد البلاد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
 
ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

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