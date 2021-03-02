بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نجلاء بدر







تخضع الفنانة نجلاء بدر، الفترة الحالية لبروتوكول علاج وزارة الصحية ضد فيروس كورونا المستجد.





وقالت نجلاء بدر، في تصريحات صحفية بأنها أجرت المسحة الثانية التي أثبتت إيجابيتها، مُؤكدة أن حالتها الصحية غير مستقرة بالإضافة إلى اصابتها بحساسة الصدر.



في سياق متصل، أعلنت نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا منذ تسعة أيام، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أنا كوفيد19، ربنا يستر"، وبعدها اعتذرت لعدم الرد على أصدقائها كتبت: "سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج والحمد لله على كل شيء شكرًا بجد على اهتمامكم وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظ الجميع".