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أداء مالي محبط لشركة "فاروتك" ببورصة النيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات في عام  أحد الشركات المدرجة ببورصة النيل 2020، تحقيق نتائج مخيبة، حيث تراجعت الإيرادات وتحولت ربحيتها لخسائر.

 

وقالت الشركة في بيان للبورصة، " حققنا قيمة إيرادات بنحو 15 مليون جنيه نهاية 2020،  متراجعة بنسبة 49% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 22 مليون جنيه.  "

 

وأضافت الشركة أنها حققت صافي خسارة بنهاية عام 2020 نحو  1.8 مليون جنيه قبل الضرائب مقابل صافي ربح قبل الضرائب 229 ألف جنيه.

 

واشارت الشركة إلى أن المصروفات العمومية بلغت 660 ألف جنيه نهاية 2020، من 361 ألف جنيه نهاية 2019.

 

وأشارت الشركة التي تعمل في المقاولات الكهربائية  وتصنيع وتجميع لوحات التوزيع  والتحكم الكهربائية، إلى أنها ستعمل على تطوير ورش التصنيع الحالية، والتخصص في منتجات محددة مع نسبة عالية من الهوامش،  والتوسع واعادة الهيكلة في البحوث والتطوير، بجانب العمل على التجهيزات  الفنية لإنشاء مصنع جديد.

 

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