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ننشر خطوات التسجيل لحجز لقاح كورونا عبر الموقع الإلكتروني الجديد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم رابط وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

رابط وخطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

1- الدخول على موقع التسجيل للحصول على فيروس كورونا من هنـــــــــــــــا

2- إدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

3- يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل.

4- تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

5 - بالنسبة للعاملين بالقطاع الطبي يراعى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلي أو مسعف أو إداري وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذي يتلقاه المريض وحالته الصحية.

6- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية.

7- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالموافقة على ثلاثة إقرارات وهي: الموافقة على  البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات التي قام بإدخالها، والموافقة على تلقي جرعتي اللقاح.

8- بمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارات الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكن للمواطنين متابعة طلب تسجيل اللقاح أو الاستفسار من خلال الخط الساخن 15335.

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