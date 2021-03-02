Advertisements

فيديو كليب أغنية"أنا" لأسامة منير يتخطى المليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
فيديو كليب أغنيةأنا لأسامة منير يتخطى المليون مشاهدة عبريوتيوب
تخطى فيديو كليب أغنية"أنا" للإعلامي أسامة منير، حاجز المليون الأول مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير " يويتوب".، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.

أغنية"أنا" من كلمات وألحان اسامة منير وتوزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم


جدير بالذكر أنه احتفل الإعلامي أسامة منير بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل اغنيته الجديدة "أنا" وحرص أسامة خلال الإحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.


كما فاجئ فريق عمل شركته بالاحتفال بعيد ميلاده وقاموا باهدائه بعض الهدايا التذكارية بالإضافة إلى الغناء له وتقطيع تورتة عيد الميلاد.


ويحضر اسامة في الوقت الحالي لعدد من الأغاني الجديدة فضلا لعمله في الراديو في برنامجه "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه منذ ١٧ عام..


أخبار تهمك

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعة و 18 دقيقة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 19 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ 17 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 19 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:59 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

01:59 م

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

10:57 ص

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات