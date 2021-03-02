فيديو كليب أغنية"أنا" لأسامة منير يتخطى المليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

تخطى فيديو كليب أغنية"أنا" للإعلامي أسامة منير، حاجز المليون الأول مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير " يويتوب".، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.



أغنية"أنا" من كلمات وألحان اسامة منير وتوزيع رومانى امين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج احمد سليم





جدير بالذكر أنه احتفل الإعلامي أسامة منير بعودته للغناء مرة أخرى بشركته بمصر الجديدة مع فريق عمل اغنيته الجديدة "أنا" وحرص أسامة خلال الإحتفال على الغناء مع أعضاء شركته.





كما فاجئ فريق عمل شركته بالاحتفال بعيد ميلاده وقاموا باهدائه بعض الهدايا التذكارية بالإضافة إلى الغناء له وتقطيع تورتة عيد الميلاد.





ويحضر اسامة في الوقت الحالي لعدد من الأغاني الجديدة فضلا لعمله في الراديو في برنامجه "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه منذ ١٧ عام..





