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دولة الإمارات تقدم الرعاية الطبية المجانية لسكان الساحل الغربي باليمن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:51 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قدمت دولة الإمارات، الرعاية الطبية المجانية لسكان الساحل الغربي اليمني عبر العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

 

وتنفذ الإمارات، المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة بهدف إعادة تطبيع الحياة بعد الخراب الذي سببته حرب مليشيات الحوثي الإرهابية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وكانت العيادات الطبية الثلاث المكونة من 12 طبيبا وطبيبة، استقبلوا  200 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن من أهالي قرية السوادية التابعة لمديرية الوازعية بمحافظة تعز ، حيث جرت معاينتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الأدوية المجانية للأمراض المنتشرة نتيجة سوء التغذية.

 

وعالجت العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي، 97 ألف حالة منذ تدشين عملها بالساحل في شهر أغسطس من العام 2018 ، ولا تزال الطواقم الطبية للعيادات الثلاث تعمل بوتيرة عالية على مدار الأسبوع تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية وقد وصلت إلى 114 قرية نائية بالساحل الغربي.

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