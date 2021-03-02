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هاردن يتوهج في انتصار نتس على سبيرز

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
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سجل جيمس هاردن 30 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، ليستعيد بروكلين نتس مستواه ويهزم سان أنطونيو سبيرز 124-113 بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وكان نتس متقدما بنتيجة 108-98 قبل دقيقتين و12 ثانية على نهاية الوقت الأصلي قبل أن يسجل سان أنطونيو، 10 نقاط متتالية ليرسل المباراة إلى وقت إضافي.

وأحرز بروكلين أول 8 نقاط في الوقت الإضافي ولم ينظر خلفه بعد ذلك ليحقق انتصاره التاسع في آخر عشر مباريات.

وانتصر نتس على ملعب سان أنطونيو لأول مرة منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2002.

وأضاف كايري إيرفينج 27 نقطة لصالح نتس بينما سجل بروس براون 23 نقطة ونيكولاس كلاكستون 17 نقطة.

واستحوذ دياندريه جوردان على 13 كرة مرتدة مع بروكلين.

وحقق هاردن ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة السابعة هذا الموسم.

وغاب كيفن دورانت لاعب بروكلين للمباراة الثامنة على التوالي بسبب الإصابة. ولن يعود دورانت قبل فترة توقف مباراة كل النجوم.

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