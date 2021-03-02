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منحى سلبي يطارد شيكابالا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد الدمنتاوي
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يعد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، أحد أهم اللاعبين المقربين من جمهور الأبيض، في السنوات الأخيرة، نظرًا لمهارته الخاصة واسلوبه المميز.
ولكن في العشر سنوات الأخيرة كان شيكابالا، رحالة في العديد من الأندية، سواء في مصر أو خارجها، إلي أن استقر به الحال في البيت الأبيض.
ويبدو ان هذه ستكون المحطة الأخيرة، حيث تقدم في العمر ولم يبقي سوي القليل في الملاعب، ولكن المثير للجدل هي ندرة أهدافه في الدوري المصري في العقد الأخير.
وكان آخر موسم تألق فيه شيكابالا في بطولة الدوري موسم 2010-2011، حيث أحرز 13 هدفًا وصنع 9 آخرين، وبعدها لم يعرف طريق الشباك إلا نادرًا.
وخرج الاباتشي كما يلقبونه جماهير الزمالك، للاحتراف في الإمارات أو السعودية أو اليونان أو البرتغال، لكنه لعب 7 مواسم في الدوري المصري، منهم موسم واحد مع الإسماعيلي، والباقي مع الفارس الابيض.
والرقم الصادم تراجع أرقام شيكابالا التهديفية بشكل كبير، إذ سجل في 6 مواسم خاضها في الدوري المصري مجموع 12 هدفًا فقط، أقل من موسم 2010-11.
وجاءت أهداف شيكابالا بواقع 3 في موسم 2011-12، و3 في موسم 2015-16، و5 أهداف في موسم 2016-17، وهدف واحد في موسم 2019-20، وبعد مرور 13 جولة لم يسجل في الموسم الجاري.

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