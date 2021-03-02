تقارير: سلسلة هواتف iPhone 13 تأتي مع شاشة أصغر حجمًا

شارك المحلل الشهير لمنتجات شركة آبل Ming-Chi Kuo تفاصيل جديدة حول سلسلة iPhone 13 وما يمكن توقعه من أجهزة iPhone 2022. وتكشف الملاحظة عن وجود حجم أصغر، وشاشات عرض ذات معدل تحديث عالٍ، و iPhone SE من الجيل التالي، و iPhone قابل للطي.





iPhone 13 Mini Lives On

وفقًا لملاحظة بحث Kuo التي نشرها موقع MacRumors، سيكون لدى iPhone 13 نفس الطرز الأربعة التي رأيناها هذا العام مع سلسلة iPhone 12 - iPhone 13 العادي و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 Mini. هذا يعني أن Apple ستستمر في صنع طرازات Mini على الرغم من ضعف الطلب هذا العام.





وستستمر هذه الهواتف في تشغيل موصل Lightning وستحتوي على مودم Qualcomm Snapdragon X60. وسيتم تجهيز تشكيلة iPhone 13 أيضًا ببطاريات أكبر.





ومن المتوقع أن تزود طرازات Pro في سلسلة iPhone 13 بشاشات LTPO لتحقيق معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. إنها ميزة كان من المتوقع أن تصل مع سلسلة iPhone 12 ، لكنها لم تفعل. أيضًا ، يقول Kuo أن Apple ستقلص الدرجة مع سلسلة iPhone 13.





وقد تتحول Apple إلى شاشات العرض المثقوبة في بعض أجهزة iPhone 2022 ، وربما طرازات Pro. لم يشارك Kuo المزيد حول كيفية تخطيط Apple لتطبيق Face ID أو استبداله على أجهزة iPhone هذه. من المحتمل أن تعمل شركة كوبرتينو العملاقة على طريقة لتنفيذ التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد تحت الشاشة ، تمامًا مثل ما عرضته ZTE الأسبوع الماضي.





ويتوقع Kuo أيضًا وصول iPhone بملء الشاشة بدون شقوق وثقوب في النصف الثاني من عام 2023 ، إلى جانب معرف اللمس تحت الشاشة وكاميرا المنظار.





ايفون قابل للطي

لأولئك الذين لديهم فضول لمعرفة ما تعمل Apple على المدى الطويل ، كشف Kuo أن Apple قد تطلق iPhone القابل للطي في عام 2023. قد يكون للجهاز المعني شاشة بقياس 7.5 إلى 8 بوصات. ومع ذلك ، لا تبقي آمالك عالية لأن الجدول الزمني لإطلاق 2023 سيعتمد على التكنولوجيا وقضايا الإنتاج الضخم. وفقًا لـ Kuo ، "لم يبدأ المنتج رسميًا بعد".





iPhone SE الجديد

ويقول Kuo أيضًا أن iPhone SE التالي لن يتم إطلاقه على الأقل حتى النصف الأول من عام 2022. من المتوقع أن يأتي iPhone SE القادم مع دعم لاتصال 5G وتحسينات الأداء ، وذلك بفضل ترقيات المعالج.



