نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 2-3-2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 1-3-2021 .



