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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 2-3-2021
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 1-3-2021 .
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في البنوك
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-3-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-3-2021 خلال بداية اتعاملات الصباحية وذلك بعد تراجعها في سوق الصاغة خلال تعاملات أمس، ليفقد جرام الذهب 7 جنيهات،. التفاصيل من هنا
"الإحصاء": ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 144 مليون دولار
ارتفعت الصادرات المصرية من السلع الزراعية في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية منها نحو 144 مليون و336 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي.. التفاصيل من هنا
انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 10.1 مليون برميل
انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير من 10.16 مليون برميل يوميا في يناير وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات من وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء..التفاصيل من هنا
وزيرة التخطيط تعلن المقبولين بأولى مجموعات "كن سفيرا"
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المقبولين بالمجموعة الأولى لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة "دفعة الشباب"، حيث قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة بالتواصل مع المقبولين بالمجموعة.. التفاصيل من هنا
هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت الخام
تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٧ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 ابريل ٢٠٢١.. التفاصيل من هنا
وزيرة التجارة تصدر قراراً بتعديل رسم الصادر على الاسمدة
اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.. التفاصيل من هنا
بعثة من البنك الدولى تتابع خدمات الصرف الصحى في المناطق الريفية
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك بعثة من البنك الدولى، والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، تزور مصر خلال الفترة الحالية.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": 91 % نسبة إنجاز 11232 وحدة بـ"JANNA" بالمنصورة الجديدة
قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بزيارة تفقدية للمشروعات المختلفة السكنية والخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .. التفاصيل من هنا
باحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عقدت مباحثات مصرية عراقية برئاسة كلا من الدكتور عمرو طلعت وزيــر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب الشيبانى وزير الاتصالات بجمهورية العراق وذلك عبر الفيديوكونفرنس لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والعراق.. التفاصيل من هنا
الحكومة تتابع موقف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الجمهورية
عقدت الحكومة اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الجمهورية.. التفاصيل من هنا
وزيرة التعاون الدولي تلتقي السفير السويسري لبحث مجالات التعاون
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير السويسري بالقاهرة، السيد بول جارنييه، ورئيسة مكتب التعاون الدولي السويسري الجديدة، د. فاليري ليتشي، لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية وسويسرا، ومجالات التعاون المستقبلية للفترة من 2021-2024.. التفاصيل من هنا
تراجع أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء
نزلت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري مما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.. التفاصيل من هنا
3.390 مليار يورو حجم التجارة بين مصر وإيطاليا
ذكر تقرير للمكتب التجاري لسفارة إيطاليا بالقاهرة أن قيمة التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا بلغت 390ر3 مليار يورو عام 2020 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2020، بينما كانت قيمة التبادل التجاري 4.34 مليار يورو عام 2019 ، وقفا لمعهد الاحصاء الإيطالي.. التفاصيل من هنا
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