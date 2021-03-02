عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

كشف أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز والمتحدث الرسمي للفريق حقيق المفاوضات مع فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك.





وفي تصريحات إذاعية قال ميدو أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة خاصةً ان إدارة بيراميدز تحترم جميع الأندية ولا يمكن أن يتم التواصل مع أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه.





وأضاف:" نريد تصحيح العلاقات مع كافة الأندية المصرية ولم يعلن بيراميدز أنه يريط مناطحة الأهلي أو الزمالك للحصول على الصفقات التي يشوبها تنافسية بين القطبين".





يُذكر أن بعض الأنباء قد تردد خلال الفترة الماضية بإهتمام بيراميدز بالحصول على بعض لاعبي الأهلي والزمالك وعلى رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي.