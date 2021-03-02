تعليق محمد عبد المنصف عن أزمة حراس الزمالك

علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أزمة حراس نادي الزمالك.





وقال عبد المنصف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تواجد 3 حراس بمستوى عالي ميزة لكن في نفس الوقت الثلاثي يريد المشاركة أساسيا".





وأكمل: "هناك ضغط مباريات لكن ثبات مركز حراسة المرمى في هذه المرحلة يكون هاما للغاية".





وأتم: "متأكد أن مع ضغط المباريات سيعود عواد للمشاركة بالكأس، وأبو جبل سيساعد جنش مع ضغط مباريات الدوري".