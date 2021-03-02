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تعليق محمد عبد المنصف عن أزمة حراس الزمالك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن أزمة حراس نادي الزمالك.

وقال عبد المنصف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تواجد 3 حراس بمستوى عالي ميزة لكن في نفس الوقت الثلاثي يريد المشاركة أساسيا".

وأكمل: "هناك ضغط مباريات لكن ثبات مركز حراسة المرمى في هذه المرحلة يكون هاما للغاية".

وأتم: "متأكد أن مع ضغط المباريات سيعود عواد للمشاركة بالكأس، وأبو جبل سيساعد جنش مع ضغط مباريات الدوري".

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