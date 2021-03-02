برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي





تحدث مرشحو الرئاسة في إنتخابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولا توجد أي مفاوضات بشأن التجديد خلال الفترة الماضية.





وفي تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أبرزت ما قاله المرشحين الثلاثة خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريسكا حول مصير ميسي مع الفريق خلال مناظرة ثلاثية.





وتوصل الثلاثي إلى رأي واحد أنه على الرغم من الضائقة المالية التي يمر بها الفريق إلى أن وجود ميسي أمر حتمي وضروري في المشروع الرياضي الذي يهدف لإعادة البلوجرانا لمصاب الكبار من جديد.