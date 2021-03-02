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قطاع المعاهد الأزهرية يشيد بالتزام العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية في رابع أيام الامتحانات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أدى طلاب الشهادة الابتدائية والنقل الإعدادي والثانوي اليوم الثلاثاء امتحاناتهم في رابع أيام الامتحانات، حيث امتحن طلاب الشهادة الابتدائية في المواد العربية والثقافية، والصف الأول الإعدادي في القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، والصف الثاني الثانوي العلمي والأدبي في التفسير والحديث والتوحيد.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات اليوم سادتها حالة من الاستقرار والانتظام دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمتابعة الميدانية للامتحانات والاطمئنان على انتظامها والالتزام بالتعليمات الصادرة لتنظيم الامتحانات في ظل جائحة كورونا- تفقد عدد من قيادات ومسؤولي قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية لجان الامتحانات للتأكد من سلاسة سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وقد تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، مجمع معاهد فتيات البساتين بمنطقة القاهرة الأزهرية، وتفقد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، معهد خاتم المرسلين بمنطقة الجيزة الأزهرية، كما قام مديرو العموم ولجان المتابعة الميدانية من قطاع المعاهد الأزهرية بزيارات ميدانية للجان الامتحانات.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ صالح عباس، بالتزام الطلاب والعاملين بالامتحانات بالتعليمات الصادرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وهو ما يؤكد حرصهم على الالتزام بتعليمات الجهات الصحية للوقاية من وباء كورونا، وحبهم لهذا الوطن والاجتهاد في تحصيل العلم النافع.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف السادس الابتدائي على مستوى الجمهورية (138426) طالبًا وطالبة، وفي الصف الأول الإعدادي (135100) طالبًا وطالبة، وفي الصف الثاني الثانوي الأدبي (71563) طالبًا وطالبة، وفي الصف الثاني الثانوي العلمي (36470) طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان (97.2%).

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