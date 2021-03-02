محاولات مُكثفة من الجهاز الطبي في الأهلي للحاق معلول بموقعة فيتا كلوب

يسعى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة لبذل جهد كبير خلال الأيام القليلة المقبلة أملا في لحاق الدولي التونسي علي معلول بمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام ضيفه فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل.









ويغيب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عن المباريات مع الفريق الأحمر منذ مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر خلال الفترة من 4إلى 11 فبراير الماضي.

ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



