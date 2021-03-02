البورصة تنهي تعاملات اليوم على خسائر 2 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021 على تراجعات جماعية؛ رغم الافتتاحية الخضراء التى سجلتها في بداية الجلسة إلا أنها لم تحافظ عليها مع ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وأنهى المؤشر الرئيسي " EGX30" جلسة اليوم الثلاثاء بالبورصة متراجعا 0.43% إلى 11471.39 نقطة، وسجل أيضا المؤشر " EGX70" خسائر بنسبة 0.99% إلى مستويات2293.32 نقطة، وتحرك مؤشر " EGX100" نحو الانخفاض بعد اتجاه صاعد بنسبة 0.75% لينهي الجلسة عند مستويات 3326.14 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه بالتداول على 646.361 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 52 ألف عملية، استحواذ سوق داخل المقصورة على قيم تداول منهم 4.27 مليار جنيه بالتداول على 631.298 مليون ورقة مالية، بينما استحوذ سوق خارج المقصورة على القيم المتبقية.

وحقق رأسمال السوقي للبورصة خسائر طفيفة بلغت 2.129 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 700.447 مليار جنيه.

واستحوذا الممستثمرون المصريين على نسبة 66.9 % من إجمالي حجم التداولات متجهين نحو الشراء بصافي 1.3 مليار جنيه، بينما أتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع بصافي 1.2 مليار جنيه و97 مليون جنيه على الترتيب.