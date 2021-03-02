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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس ليوم غد الاربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الاربعاء، طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون معتدل علي شمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الاربعاء، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة علي مناطق (السلوم-الاسكندرية-مطروح-رشيد-بلطيم-دمياط-بورسعيد-العريش) علي فترات متقطعة (70% تقريبًا) وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق (كفر الشيخ-المنوفية-البحيرة-الدقهلية-الشرقية-الغربية) على فترات متقطعة (60% تقريبا) وفرص سقوط أمطار خفيفة: علي مناطق من القاهرة الكبري علي فترات متقطعة (30%تقريبا).

كما تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وتنشط الرياح علي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من ٣ أمتار الا ربع الي ٣ أمتار وربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ ونصف أمتار الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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