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"فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نشر لويس فيجو أسطورة كرة القدم البرتغالي صورة له من أمام أهرامات الجيزة وكتب عليها معلقًا "أمام أحد عجائب الدنيا السبع".

وكان عدد من نجوم الكورة العالميين يزورون مصر حاليًا ومنهم البرتغالي لويس فيجو والإسباني فيرناندو هييرو، النجوم السابقين في ريال مدريد، وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو،وحرصوا علي زيارة الأماكن الأثرية.

حصدت صورة فيجو خلال ساعة واحدة 12500 مشاهدة و609 تعليق وأكثر من 300 مشاركة، فعدد متابعي فيجو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يبلغ 2 مليون متابع.

أما صورة لويس فيجو أمام الأهرامات مع نجوم الكرة العالميين فيرناندو هييرو وروبيرتو كارلوس وميشيل سلجادو في يوم واحد أكثر من 62 ألف مشاهدة وأكثر من 3100 تعليق و2850 مشاركة.

وكانت هيئة التنشيط السياحي قد أعلنت عن خطة ترويجية تعتمد على المدونين ومشاهير التواصل الاجتماعي، وقد سلطت الفجر الضوء على من دعتهم الوزارة تحت مسمى "المشاهير والمؤثرين" واكتشفنا أن أشهرهم حصلت صوره على 70 لايك.

وتجاهلت هيئة تنشيط السياحة وجود هؤلاء النجوم، والتي حصدت صورة واحدة لأحد أفراده خلال ساعة واحدة ما يزيد عن 12 ألف أعجبني، والصورة الجماعية لهم حصدت ما يزيد عن 60 ألف لايك، وهو ما يثير الحيرة، ويجعلنا نتساءل، ما هي خطة الترويج المعتمدة على المشاهير والمؤثرين وماهي تفاصيلها؟

"فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة
"فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة
"فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة
"فيجو أمام الأهرامات يحصد 12 ألف لايك" ولا عزاء لمدوني تنشيط السياحة

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هيئة تنشيط السياحة مصر لويس فيجو المدونون الترويج السياحي الاثار

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