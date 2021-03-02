«الأمين العام للمحامين» للأعضاء الجدد: النقابة تعمل على إعداد المحامي بشكل صحيح



رحب حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين؛ بالمحامين الجدد، خلال جلسة حلف اليمين قائلا: «إنكم مقبلون على حياة جديدة، بعد أداء قسم اليمين القانونية، مشيرًا إلى أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط صحة القيد بنقابة المحامين، كما هو منصوص عليه بقانون المحاماة، وأن القسم له معانٍ جليلة يجب أن يعيها كل محام.



وأضاف الأمين العام خلال كلمته بجلسة حلف اليمين، التي أقيمت بقاعة اتحاد عمال مصر، أنكم من هذه اللحظة ستسعون في تحديد مصيركم، من خلال الانضمام إلى مهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة ستسعى بكل جهد في إعداد المحامي بشكل صحيح يؤهله للعمل بالمحاماة.



وأوضح الجمال، أنه يجب عليكم التحلي بالأخلاق، فمهنة المحاماة أساسها الأخلاق وحسن السمعة، فالله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد فقال له (وإنك على خلق عظيم)، فهذا هو خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه، مشددًا على ضرورة أن يلتزم المحامي بأسس ومعايير الأخلاق العامة، فهي رأس مال المحامي.