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مصر للطيران" تسير 42 رحلة دولية غدًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 42 رحلة جوية، غدًا الأربعاء، بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، نيويورك، ميلانو، الخرطوم،بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3337 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين منالخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
 
كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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