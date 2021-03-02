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97.7 % نسبة حضور طلاب الصف السادس الابتدائي في امتحان الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أدى مليون و988 ألف و209 طالبطالبة بالصف السادس الابتدائي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2 مليون و33 ألف و633 طالبطالبة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس").

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