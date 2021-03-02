ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا إلى 1.3% في فبراير الماضي

ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا في فبراير الماضي إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا له عند 1.3 %. جاء ذلك وفقا لما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم استنادا إلى بيانات أولية. وكانت معدلات التضخم قد وصلت إلى 1% في يناير الماضي وإلى 0.3 % في ديسمبر الماضي. وارتفعت أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بنسبة 0.7 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وارتفعت أسعار الطاقة والوقود للمستهلكين (3+ر0%) في الشهر الماضي وذلك لأول مرة منذ عام، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات بنسبة 4ر1% لكل منهما مقارنة بأسعارهما في نفس الشهر من .2020 وحققت معدلات التضخم في كانون ثان/يناير الماضي قفزة بعد انتهاء فترة تخفيض ضريبة القيمة المضافة.







