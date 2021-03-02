الجيش اليمني يعلن مقتل 35 من الحوثيين في مأرب

أعلنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الإثنين، التصدي لمسلحين من الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، بعد أن حاولت الأخيرة شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب.

وقال الجيش الوطني اليمني، إنه تمكن من كسر الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات على أحد مواقع الجيش في جبهة الكسارة، وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

وكانت قيادات ميدانية، أكدت أن المواجهات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 35 عنصراً من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.

وقد دمرت مدفعية الجيش اليمني، مدرعة وعدداً من الأطقم التابعة لتشكيلات المليشيا الحوثية.

ودمر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، دبابتين ومدرعة و3 أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، ومصرع جميع من كانوا على متنها.