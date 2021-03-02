Advertisements

الجيش اليمني يعلن مقتل 35 من الحوثيين في مأرب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:48 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
Advertisements

أعلنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الإثنين، التصدي لمسلحين من الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، بعد أن حاولت الأخيرة شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب.

 

وقال الجيش الوطني اليمني، إنه تمكن من كسر الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات على أحد مواقع الجيش في جبهة الكسارة، وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

 

وكانت قيادات ميدانية، أكدت أن المواجهات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 35 عنصراً من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.

 

وقد دمرت مدفعية الجيش اليمني، مدرعة وعدداً من الأطقم التابعة لتشكيلات المليشيا الحوثية.

 

ودمر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، دبابتين ومدرعة و3 أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل حوثيين اليمن الجيش اليمن

أخبار تهمك

برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي

منذ 42 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

اليمن.. تقدم للشرعية في الساحل الغربي

اشتباكات عنيفة في جبهة مقبنة جنوب تعز باليمن

عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثي شرقي صنعاء

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في كتاف وباقم بصعدة

الجيش اليمني يقصف الميليشيا في مقبنة ومصرع 25 في صرواح

الجيش اليمني يطهر باقم من ألغام الحوثي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

10:57 ص

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات