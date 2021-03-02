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ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية في امريكا إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
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ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير وسط تسارع في طلبيات التوريد الجديدة، لكن المصانع استمرت في مواجهة تكاليف أعلى للمواد الخام والمدخلات الأخرى مع استمرار جائحة كوفيد-19.


وقال معهد إدارة التوريدات اليوم إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية ارتفع إلى 60.8 الشهر الماضي من 58.7 في يناير كانون الثاني. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2018.

وتشير قراءة فوق 50 إلى نما في قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9 بالمئة في الاقتصاد الأمريكي. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58.9 في فبراير بحسب رويترز.

لكن جائحة فيروس كورونا المستمرة منذ عام أضرت بسلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج على المصنعين. وبحسب المسح، قفز مقياس للأسعار التي يدفعها المصنعون إلى قراءة عند 86.0، وهي الأعلى منذ يوليو تموز 2008، من 82.1 في يناير كانون الثاني.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.8 الشهر الماضي من 61.1 في يناير كانون الثاني. وتلقت المصانع المزيد من طلبات التصدير وارتفع عدد الطلبيات المتراكمة. ونتيجة لذلك، كثفت المصانع التوظيف الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.4، وهي أعلى قراءة منذ مارس آذار 2019، من 52.6 في يناير كانون الثاني.

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