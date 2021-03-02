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انخفاض غير مسبوق.. الليرة اللبنانية تواصل انهيارها أمام الدولار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
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تراجعا قياسيا غير مسبوق سجلته الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، بعدما تخطي سعر الصرف مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء، بحسب وكالة فرانس برس.

وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85 بالمئة من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، بالإضافة لارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.

وأكد أحد الصرافين اللبنانيون، أن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح اليوم الثلاثاء، بين 9900 وعشرة آلاف، حيث يأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار.

وهذا يعني أن الحد الأدني للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارا، ولامست العملة مستويات متدنية قرب 10 آلاف ليرة في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيعا قبل انفجار ميناء هائل في أغسطس دمر مناطق واسعة في بيروت.

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