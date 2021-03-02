حسن مصطفى يفسر حقيقة علاقته بمحمود الخطيب





أوضح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حقيقة ما تردد عن دعمه للنادي الأهلي على حساب الزمالك، بسبب انتمائه للقلعة الحمراء، وسبب ظهوره مع محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي وحسن حمدي رئيس النادي السابق في الغردقة.





وقال "مصطفى" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": " لعبت كرة اليد في بداياتي بالنادي الزمالك، وأكن كل التقدير والاحترام للزمالك وإدارته وجماهيره، وأنا محايد وأقف على مسافة واحدة من جميع الأندية".





وأضاف: "صورتي مع محمود الخطيب وحسن حمدي في الغردقة جاءت بسبب كونهما أصدقائي وتجمعنا علاقة قوية حيث تربينا ونشأنا سويًا والصورة كان ينقصها أيضًا جمال الجارحي".





وعن سبب إقحام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق اسمه في أزمات القلعة البيضاء قال: "لأنني مندوب اللجنة الأولمبية الدولية في مصر ودوري نقل أي تجاوزات قد تحدث، ولعبت دورًا رئيسيًا في اظهار بعض التجاوزات داخل الزمالك مما تسبب في الهجوم الدائم ضدي".





وأتم: "وجهت أيضًا عدة رسائل للرئيس السيسي بسبب التجاوزات في الزمالك ومن رئيسه السابق، خاصة وأن الأمر كان قد ابتعد تمامًا عن الرياضة وكادت هذه التجاوزات أن تضر بشبابنا".



