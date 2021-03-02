نجم الأهلي يعود في مواجهة فيتا كلوب









يعود حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة مع فريقه في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي.





ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وانتهى إيقاف حسين الشحات الذي أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـ4 مباريات على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الأهلي أمام غريمه ومنافسه الزمالك في نهائي دوري الأبطال.



