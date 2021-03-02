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عاجل.. وفاة أسطورة ليفربول السابق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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نعى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جماهيره في وفاة يان سانت جون مهاجم الفريق الأسبق بسبب المرض.

وتوفي مساء الاثنين، وشارك سانت جون في 425 مباراة مع ليفربول خلال الفترة من 1961 إلى 1971 وسجل 118 هدفا.

وكان أهم هدف سجله في تاريخ ليفربول عندما سجل هدفا في الوقت بدل الإضافي في المباراة التي فاز بها ليفربول على ليدز يونايتد 2 / 1، ليتوج فريقه بأول ألقابه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 1965 تحت قيادة المدرب بيل شانكلي

وكان سانت جون لاعبا أساسيا في موسم 1961 / 1962، أول مواسمه في ليفربول، وساعد الفريق في تحقيق الصعود لدوري الدرجة الأولى.

وكانت قيمة انتقاله من فريق ماذرويل، في وقتها، قياسية للنادي حيث انتقل مقابل 37500 جنيه إسترليني (52025 دولار).

وذكر ليفربول في بيان :"أفكار الجميع في النادي مع عائلة يان وأصدقائه في هذه الأوقات الحزينة والصعبة".

وذكرت عائلة سانت جون في بيان "توفي بسلام وكانت عائلته بجواره على الفراش".

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