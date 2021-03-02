تفاصيل مصرع شخصين في حادث تصادم بالدقهلية



بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم ( د هـ ص ٥١٢٣ بيك أب ) قيادة المدعو سامى ياقوت عبداللاه فرج 47 سنة سائق، ومقيم بندر الستامونى متوقفه على جانب الطريق بإتجاه الستامونى،

وجرار زراعى مقطورتين ( بدون لوحات مدنية) قيادة المدعو إسماعيل إبراهيم سعد صالح 36 سنة سائق، ومقيم بندر الستامونى بذات الإتجاه.



وتبين أن سبب الحادث إنفلات المقطورتين من الجرار وانحرافهما وإصطدمهما بالسيارة من الخلف

نجم عن ذلك وفاة كلا من أحمد عبدالهادى 25 سنة حداد مسلح، كان متواجد بالصندوق الخلفى للسيارة،

ومحمد مسعد عطية خليفة 10 سنوات تلميذ، تصادف تواجده بمكان الحادث، ويقيمان قرية " بوحسن " دائرة مركز الستامونى، وتم نقل جثمان المتوفيان إلى مستشفى بلقاس المركزى.

بسوال قائدى المركبتين وكلا من عم المتوفى الأول القصبى محمد 58 سنة فلاح ووالد المتوفى الثانى مسعد عطية خليفة 52 سنة عامل، ويقيمان بذات القرية أيدوا مضمون الفحص.



ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفيين يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم كامل بالرأس ولا توجد شبهة جنائية، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.



تم التحفظ على المركبتين وقائديهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1194 لسنه 2021 جنح مركز الستامونى، وجارى العرض على النيابة العامة.

لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "الستامونى _أبوحسن " أمام كوبرى قرية " أبوحسن " دائرة مركز الستامونى.تلقى اللوء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة الستامونى من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيان على طريق " الستامونى _أبوحسن " أمام كوبرى قرية " أبوحسن " دائرة مركز الستامونى.