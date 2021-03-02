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فلسطين تسجل 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات بين الفلسطينيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وفي تصريحات صحفية لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قالت فيها إن قطاع غزة سجل 154 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وأشارت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 213071، بينها 2281 وفاة.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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