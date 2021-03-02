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عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:56 م
محمد أيمن
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يستعيد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي خدمات نجم الفريق الأحمر حسين الشحات وذلك خلال المواجهة القادمة التي يخوضها المارد الأحمر ضد فيتا كلوب الكونجولي لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وكان الشحات قد غاب عن مباراة المريخ الأولى التي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة والمباراة الماضية ضد سيمبا والتي خسرها أبناء موسيماني بهدف نظيف.
وجاء غياب الشحات بسبب الإيقاف لمباراتين بسبب مشاجرته مع مصطفى محمد في نهائي القرن الذي حسمه المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2020.
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