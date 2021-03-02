بعد"مابتكبريش" رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة



أغنية"بتتجاوز"من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.





جدير بالذكر أن رامي جمال،طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.





يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"بتتجاوز" وذلك يوم الخميس عبر قناته الخاصة علي موقع الفيديوهات"يوتيوب".