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بعد"مابتكبريش" رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بعدمابتكبريش رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة
يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"بتتجاوز" وذلك يوم الخميس عبر قناته الخاصة علي موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية"بتتجاوز"من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.


جدير بالذكر أن رامي جمال،طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

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