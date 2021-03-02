أحدهم بشأن قانون الشهر العقاري.. 3 قرارات هامة للبرلمان

اتخذ مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء عدد من القرارات الهامة ضمن تنفيذ دوره الرقابي الذي انتخبه الشعب المصري من أجله، ولعل أبرز تلك القرارات كانت بشأن قانون الشهر العقاري.



إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري

ووافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه ارجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونية 2023.



قانون الموارد المائية والري

كما وافق مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.



ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.



قانون تنظيم عمليات بيع البلازما

كما وافق مجلس النواب نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.



تفاصيل عن قرارات المجلس

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول: مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.



والثاني: مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



والثالث: مقدم من السيد العضور ضياء الدين داود وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

