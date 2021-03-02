Advertisements

أمانة جدة: إزالة 635 عقاراً واستعادة 280 ألف متر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

أزالت أمانة محافظة جدة، 635 عقاراً مخالفاً تضمنت بيوتاً شعبية ومستودعات وورش سيارات وقصراً للأفراح وملحقاً بأحد المساجد، واستعادت أكثر من 280 ألف متر مربع، أستولى عليها المتعدون خلال الستة أشهر الماضية.

وطالب متحدث أمانة محافظة جدة محمد البقمي، بعدم التعدي على الأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة، بشكل مخالف وعدم البناء عليها، موضحا أن بلدية خزام أزالت 60 عقاراً ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي بجانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، وجرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه، وقبل الإزالة تم إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها تمهيداً لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة، مشيراً إلى أن الأمانة تستهدف إزالة 460 مستودعاً وورشة غير نظامية، أزيل منها 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 270 ألف متر مربع.

كما أزالت بلدية البلد عدداً من المباني المخالفة والآيلة للسقوط عبارة عن غرف شعبية ومحلات متهالكة بحي البلد «موقف مكة»، لافتاً إلى بدء بلدية الشرفية الفرعية بمشاركة الدفاع المدني في إزالة مبان و«أحواش» عشوائية على مساحة 1700 متر مربع في حي النسيم غرب محطة قطار الحرمين، بالإضافة إلى أربعة من المباني المهجورة وستة «أحواش» غير نظامية غرب محطة قطار الحرمين، كما أزالت بلدية الصفا الفرعية مبنى مخالفاً ملحقاً بمسجد تم تشييده على مرفق مخصص كحديقة.

وقال أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية موقعاً مخالفاً في مخطط التيسير عبارة عن مبنى تحت الإنشاء بمساحة إجمالية بلغت 700 متر مربع تقريباً.

كما أزالت بلدية بريمان الفرعية تعدياً على أراضٍ حكومية بمساحة 5400 متر مربع جرى بناؤها بدون تراخيص وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية في حي الأجواد الشعبي كانت مهيأة لتكون قاعة أفراح.

أخبار تهمك

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 20 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

10:57 ص

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات