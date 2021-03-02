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شركات بالبورصة تبيع أسهم خزينة اشترتها أثناء أزمة كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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أعلن عدد من الشركات بالبورصة انها قامت ببيع أسهم الخزينة التى كانت قد اشترتها وقت أزمة كورونا؛ لدعم أسهمها بعد تراجعها إلى مستويات سعرية متدنية.



وكانت إدارة هيئة الرقابة المالية، أعلنت في مارس 2020؛ إدخال بعض التعديلات على أحكام تنظيم شراء أسهم الخزينة لتسهيل  على إدارة الشركات شراء أسهم الخزينة من السوق المفتوح، منها إلغاء الإخطار المسبق لمدة ثلاث أيام قبل تنفيذ عملية الشراء، كما سمحت بأن يتم إخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ عمليات الشراء على ألا تتجاوز شراء أسهم الخزينة 10% من أسهم الشركة.



وشملت الشركات التى قررت بيع أسهم الخزينة كلا من بايونيرز القابضة  القابضة المصرية الكويتية، جي بي اوتو،  ومدينة نصر للإسكان والتعمير.



وقامت شركة بايونيرز القابضة ببيع 9.4 مليون سهم  من إجمالي أسهم الخزينة التى تمتلكها لتنخفض ملكيتها إلى 0%،  وباعت شركة مدينة نصر للاسكان  والتعمير 1.7 مليون سهم من أسهم الخزينة التى تمتلكها لتنخفض ملكيتها إلى 5.5 مليون سهم.


 وباعت شركة " جي بي أوتو" أسهم الخزينة  التى كانت قد اشترتها في  نهاية عام 2020 بعدد 1.05 مليون سهم لتنخفض ملكيتها من تلك الأسهم إلى 0%،  كما باعت شركة  القابضة الكويتية 10 آلاف أسهم خزينة بنسبة 0.0000976% من رأسمال الشركة.


وأشارت الشركات  أن عملية بيع أسهم الخزينة تمت في جلسة أمس الاثنين 2 مارس.

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